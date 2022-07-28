Ученые разработали тренажер для восстановления после коронавируса

С ним можно заниматься спортом

Самарские ученые разработали компактный тренажер-маску для восстановления после коронавируса.

Аппарат помогает восстановить дыхательную и кровеносную систему. он представляет собой пластиковую маску, надеваемую на нижнюю часть лица и прикрывающую нос и рот.

Маска с помощью крепления надежно держится на лице, ею можно будет пользоваться во время спортивных тренировок, во время ходьбы или бытовых дел, передает РИА Новости.

Тренажер также может пригодиться для улучшения состояния при заболеваниях бронхов и легких, нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.​

"Когда пользователь тренажера делает выдох, часть выдыхаемого углекислого газа остается внутри каналов и при последующем вдохе человек определенное количество CO2 вдыхает обратно. Углекислый газ - это природный расширитель сосудов", -объяснил директор инжинирингового центра Самарского университета имени Королева Иван Зубрилин.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах сохраняются в условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кроме того, в силе остается рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 с периодичностью каждые шесть месяцев.

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