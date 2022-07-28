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В США заявили о растущем риске гражданской войны

10:35
  • четверг
  • 28 июля 2022

Треть американцев готовы выступить с оружием против правительства

В США растет риск гражданской войны. Раскол в стране даже сильнее, чем во время войны во Вьетнаме, приводит мнение профессора факультета политологии Калифорнийского университета Барбар Уолтер японское издание Daily Shincho.

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Издание ссылается также на доклад Чикагского университета, напоминая, что рейтинг американского президента Джо Байдена находится на рекордно низком уровне – 36%. Против переизбрания Байдена на новый срок выступают более 70% населения. А по данным опроса, проведенного Институтом Гэллапа, удовлетворенность американских избирателей работой Конгресса и президента ниже показателя 1974 года на целых 10%.

Авторы статьи отмечают, что украинский кризис приобрел вид опосредованной войны между США и Россией. Также Вашингтон и Москва вовлечены в ожесточенную дипломатическую борьбу. В то время как США вместе со странами Большой семерки пытается Россию сдерживать, Кремль расширяет свою власть, используя БРИКС в качестве рычага. Дела у Москвы идут более успешно, чем предполагалось ранее.

В самих же Штатах растет напряженность, и все больше факторов подтверждают обоснованность опасений гражданской войны. Согласно отчету Чикагского университета, опубликованному 30 июня, большинство американцев убеждены, что правительство коррумпировано и проводит политику, направленную против обычных людей. 28% респондентов уверены, что в скором времени народ с оружием в руках пойдет против правительства.

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