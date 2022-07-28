В США заявили о растущем риске гражданской войны

Треть американцев готовы выступить с оружием против правительства

В США растет риск гражданской войны. Раскол в стране даже сильнее, чем во время войны во Вьетнаме, приводит мнение профессора факультета политологии Калифорнийского университета Барбар Уолтер японское издание Daily Shincho.

Издание ссылается также на доклад Чикагского университета, напоминая, что рейтинг американского президента Джо Байдена находится на рекордно низком уровне – 36%. Против переизбрания Байдена на новый срок выступают более 70% населения. А по данным опроса, проведенного Институтом Гэллапа, удовлетворенность американских избирателей работой Конгресса и президента ниже показателя 1974 года на целых 10%.

Авторы статьи отмечают, что украинский кризис приобрел вид опосредованной войны между США и Россией. Также Вашингтон и Москва вовлечены в ожесточенную дипломатическую борьбу. В то время как США вместе со странами Большой семерки пытается Россию сдерживать, Кремль расширяет свою власть, используя БРИКС в качестве рычага. Дела у Москвы идут более успешно, чем предполагалось ранее.

В самих же Штатах растет напряженность, и все больше факторов подтверждают обоснованность опасений гражданской войны. Согласно отчету Чикагского университета, опубликованному 30 июня, большинство американцев убеждены, что правительство коррумпировано и проводит политику, направленную против обычных людей. 28% респондентов уверены, что в скором времени народ с оружием в руках пойдет против правительства.

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