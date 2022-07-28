"Продолжают уничтожать город": ВСУ обстреляли Попасную в ЛНР

Обстреливают и населенные пункты ДНР

Киевские силовики этой ночью открыли огонь по Донецку и пригородам. Обстрел стал самым массированным с начала эскалации конфликта. Националисты выпустили свыше 800 снарядов. Били из крупнокалиберной артиллерии, а также применили запрещённые противопехотные мины “Лепесток”. Есть погибшие и раненые. В Горловке повреждён хлебозавод. Обесточены Ясиноватая и Макеевка. Российские военные и бойцы республик Донбасса подавили огневые точки противника в Авдеевке. Ведут постоянные обстрелы частей ВСУ в районах Северска и Соледара.

Под ударом украинских военных - Киевский район Донецка. Только за 10 минут в жилой квартал прилетело 9 снарядов калибром 152 миллиметра. Четыре мирных жителя погибли. 11 человек получили ранения.

В разных районах города вновь находят противопехотные мины "Лепесток", которыми ВСУ ведут обстрел с помощью кассетных артиллерийских снарядов. Крайне опасные и незаметные. Но если наступить, лепестки наносят тяжелейшие травмы. Поэтому сапёры в городе работают с рассвета. Власти Донецка с помощью громкоговорителей также предупреждают жителей быть предельно осторожными и не прикасаться к подозрительным предметам.

Боевики не прекращают терроризировать город Попасная Луганской народной республики. ВСУ осыпают населённый пункт снарядами из дальнобойной артиллерии. Жителям, которые стали возвращаться в город, помогают бойцы военной комендатуры 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР.

"Каждый день горят дома мирных жителей. Украинская армия продолжает уничтожать город Попасная. Заминированы, в основном, колодцы в жилых домах. Залита солярка туда. С водой здесь очень напряжённо. Дабы оставить мирное население без воды, чтобы поднять панику", - говорит военный комендант города Попасная ЛНР Михаил Повельчук.

Военнослужащие 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР помогают эвакуировать людей во время обстрелов. А ещё патрулируют город и не позволяют бесчинствовать мародерам, участвуют в раздаче гуманитарной помощи.

"Самое опасное было, когда взяли Врубовку. В неё вошли, закрепились, но её с трёх сторон обстреливали. И было выявлено мирное население, которое нужно было срочно вывезти из-под обстрела. Создали колонну, отправили разведку, промониторили и всёх вывезли", - говорит командир роты батальона охраны комендантского полка 2 АК НМЛНР Александр Лигостаев.

Подавить огневые точки ВСУ, которые и бомбят города в Донецкой и Луганской областях, помогают расчёты реактивных систем залпового огня "Град". Причём первый армейский корпус народной милиции ДНР работает не только в светлое время суток. Ночью наносить удары хоть и сложней, признаются военные, но такие атаки скрытные и неожиданные, а потому крайне эффективные.

После такого сокрушительного удара бронетехника врага больше не представляет угрозы. Точность стрельбы "Градов" координируют с воздуха с помощью беспилотников. Отработав огневую задачу, расчёты быстро меняют позиции. Военнослужащие ВСУ сопротивляться таким атакам не в состоянии, поэтому бегут с поля боя. Но практически всегда оставляют за собой минное поле. На зачищенную территорию первыми выходят сапёры российских вооружённых сил.

"Подразделением в ходе СВО на территории Украины выполняются задачи по инженерной разведке. Разминирование местности и объектов. Также мы уничтожаем найденные неразорвавшиеся взрывоопасные предметы, установленные мины. Минные поля", - говорит командир инженерно-саперной роты Владимир.

Власти ЛНР подсчитали: с середины февраля ВСУ выпустили по республике почти десять с половиной тысяч боеприпасов. Чаще всего бьют из РСЗО "Град", "Смерчь" и "Ураган". С недавнего времени этот список боевых машин пополнился американскими "Хаймарс", которые выпустили уже больше полусотни снарядов. Хоть и реже, но всё-таки стреляют, из тактического ракетного комплекса "Точка-У" ещё советского производства.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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