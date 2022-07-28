Болельщики "Фенербахче" на матче с киевским "Динамо" начали скандировать имя президента России

Это была реакция на пропущенный в свои ворота мяч

Холодный приём устроили турецкие болельщики футболистам киевского "Динамо" в Стамбуле. Во время матча Лиги Чемпионов они начали скандировать имя российского президента.

К такой тактике фанаты "Фенербахче" прибегли после первого гола в их ворота. И буквально через несколько минут нападающий турецкого клуба забил ответный мяч.

Однако на исход матча это не повлияло. К этому моменту хозяева уже играли в меньшинстве из-за удалений игроков с поля. Счет встречи - 2:1 в пользу "Динамо".



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