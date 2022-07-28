В Анголе нашли самый крупный за 300 лет розовый алмаз

Его вес - 170 карат

Впервые за 300 лет в мире обнаружен уникальный розовый алмаз. Его особенность не только в редком оттенке и невероятной чистоте, но и размере. В Анголе, где нашли драгоценный камень, это событие называют историческим. О точной стоимости говорить пока рано. Тем не менее, на аукционе бриллиант имеет все шансы побить предыдущий рекорд.

Размер, оттенок и невероятная чистота. Уникальный природный камень совмещает в себе сразу несколько характеристик, которые делают его очень редким и чрезвычайно дорогим. Образцов весом более ста карат во всём мире едва наберётся несколько сотен. Размер этой находки, говорят специалисты, 170 карат. Только один из десяти тысяч алмазов окрашен в розовый цвет. А этот ещё и настолько прозрачен, что в дополнение к основному сертификату получит второй, подтверждающий характеристику. Камень назвали "Розой из Луло", по имени месторождения на северо-востоке Анголы, где он и был обнаружен. День, когда горняки подняли алмаз на поверхность, назвали историческим. Экспорт драгоценных камней - одна из главных статей дохода этой африканской страны. По объёмам добычи она занимает второе место на континенте.

"Мы уверены, что такого алмаза не находил никто в мире за последние несколько столетий. Когда вы получаете не просто крупный образец, а камень розового цвета, это двойной восторг. Наш рудник - уникальное месторождение. Он широко известен именно тем, что регулярно дарит нам огромные алмазы", - говорит главный исполнительный директор Lucapa Diamond Company Стивен Уэзеролл.

"Розу" выставят на международный аукцион. После огранки камень потеряет до половины веса, но и тогда будет стоить баснословных денег. Каких именно - сказать пока сложно. но цифра точно приблизится к ста миллионам долларов.

Предыдущий бриллиант этого же оттенка, но меньшего веса, ушёл с молотка почти за 60 миллионов. Пока он удерживает титул одного из самых дорогих в мире. В числе лидеров - и другие цветные камни. В апреле редчайший голубой бриллиант купили за 57 миллионов долларов. Чёрный, с красивым именем Enigma, что в переводе значит "загадка", продали за 4 миллиона.

Цены на мировом рынке алмазов в последнее время только растут. Санкции и вынужденное сокращение экспорта российской "Алросы" лишь подстегнули этот процесс. Несмотря на глобальную рецессию, увеличивается и спрос. Благодаря ликвидности, камни привлекают инвесторов. А драгоценным блеском и игрой света, как и во все времена, продолжают прельщать женщин.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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