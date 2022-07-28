Гамадрил Люся стала звездой крымского сафари-парка

От Люси отказалась мать

В крымском сафари-парке "Тайган" местная знаменитость - гамадрил по кличке Люся - пробует себя в роли воспитателя и экскурсовода, вызывая восхищение у туристов. Ещё недавно сотрудникам парка приходилось выхаживать саму обезьянку - от неё отказалась мать, животное едва не погибло. Но теперь Люся заметно подросла, окрепла и стала настоящей помощницей.

Она словно человеческий детеныш – все нужно попробовать, потрогать. За ней нужен глаз да глаз, особенно на ежедневной прогулке. Сегодня осмотр парка с Леокадией Переваловой. Сотрудница спасла Люсю от разгневанных сородичей, а теперь оберегает от других агрессивных обитателей парка. Например, самец венценосного журавля защищает свое первое потомство, даже от безобидного гамадрила.

"Гуляли с Люсей в парке и обнаружили пополнение наших журавлей венценосных. Крайне редко, что венценосные журавли в природе рожают малышей. Да еще и по двое", - рассказывает Леокадия Перевалова.

Люся взрослеет на глазах – сама уже как воспитатель. Сейчас помогает встать на ноги другим отказникам.

"Она родилась тоже слабенькой, приходилось ее спасать. Она выходила из вот такой вот сеточки, и чтобы она не попала в беду, чтобы не зашла в какие-то соседние вольеры, и в то же время мама, скорее всего, ее плохо кормила, скорее всего, у мамы было мало молочка, мы как всегда забрали к себе", - говорит пресс-секретарь парка львов Татьяна Алексагина.

Енот стал не просто другом, а личным доктором Люси. Вычесывает, осматривает, согревает. Ассистирует котенок с медицинской кличкой Пипетка. Проверить ухо, голову, волосы – это енот-носуха Есения. Говорят, у египетских фараонов было по два таких животных – специально для лечебных целей, чтобы находить болезненные места в организме и лечить их.

Гамадрилы обычно живут общиной, поэтому Люся так тянется к другим животным. Среди друзей – олени, верблюды и бизоны. А туристы достают фотокамеры. Гамадрил – главная звезда парка.

В парке ее не просто спасли – выходили. Она окрепла, выправила осанку, уверено держит голову и передвигается, не подволакивая лапы. А еще Люся подружилась с дочкой одного из сотрудников - Ангелиной. Теперь про приключения девочки и гамадрила хотят снять мультфильм, даже название придумали – "Ангелюсики".

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.

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