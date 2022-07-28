Американцев напугал неморгающий Байден

За 94 секунды он моргнул два раза

Американцы обнаружили аномалию во взгляде своего президента Джо Байдена – лидер США моргнул лишь два раза за 1,5 минуты.

27 июля президент выступил с речью о том, что невозможно быть одновременно сторонником беспорядков в Капитолии в январе 2021 года и ценить правопорядок в целом. Видео прокомментировал консерватор Бенни Джонсон, призвав американцев посчитать, сколько раз моргнул Байден.

Пользователи заметили, что за 94 секунды ролика президент США моргнул дважды. Кроме того, у него изменился цвет глаз с голубого на карий.

Одни в шутку написали, что президент "стал роботом", другие предположили, что глава государства находится под действием каких-то веществ.

79-летний Байден – самый пожилой президент США в истории. С ним регулярно происходят странности, которые заставляют усомниться в его физическом и ментальном здоровье.

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