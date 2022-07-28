Благотворительная акция "Прекрасные глаза - каждому!" стартует 8 августа

Офтальмологи проведут осмотры в 26 центрах столичного региона

В Москве и области можно будет бесплатно проверить зрение в рамках ежегодной международной благотворительной акции "Прекрасные глаза - каждому!"

Офтальмологи проведут осмотры в 26 центрах столичного региона. Акция приурочена к 95-й годовщине со дня рождения академика Святослава Фёдорова и стартует 8 августа. В этом году к ней присоединились около сотни российских клиник и врачи за рубежом.

Проект работает уже 22 года. За это время было проведено свыше ста тысяч консультаций и более 8 тысяч операций.

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