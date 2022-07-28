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Россия взяла под полный контроль северо-запад Черного моря

11:09
  • четверг
  • 28 июля 2022

ВС России продолжают спецоперацию по защите республик Донбасса

Российский флот вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности Российской Федерации на ее южных рубежах. Черноморский флот России в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал командующий ЧФ Игорь Осипов.
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Осипов рассказал, что корабли и авиация Черноморского флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, а также поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск.

Воины-черноморцы, проявляя мужество и героизм, успешно выполняют боевые задачи специальной военной операции на Украине, цитирует командующего флотом "Интерфакс".

Ранее в Запорожской области Украины заявили, что официальный Киев навсегда утратил выход к Азовскому морю, потому что обеспечивавшие ей выход к нему Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль украинских властей.

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