В ЛНР сообщили о бегстве военных ВСУ с позиций под Соледаром

Боевики напуганы большими потерями

Украинские военные самовольно оставляют позиции в районе поселка Нагорное под Соледаром. По данным разведки Луганской Народной республики, причина бегства – большие потери и постоянные проблемы со снабжением, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями, в районе населенного пункта Нагорное отмечено самовольное оставление позиций подразделениями 54-й бригады ВФУ", - написал Марочко в Telegram.

Офицер сообщал ранее, что ВСУ пытаются укрепить свои позиции в районе городов Артемовск и Соледар. Однако подразделения, дислоцированные в Соледаре и селе Краснопольевка, недостаточно укомплектованы вооружением и военной техникой. Кроме того, военные испытвали большие проблемы со снабжением.

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