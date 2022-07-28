МЧС предупредило москвичей об опасной погоде после полудня

Ожидается гроза и шквалистый ветер

Гроза со шквалистым ветром ожидается с полудня четверга, 28 июля, в Москве. Экстренное предупреждение распространили главки Министерства чрезвычайных ситуаций по Москве и Московской области.

В ведомстве предупредили, что с 12:00 и до конца суток 28 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду.

Автомобилистов просят при грозе снизить скорость движения, увеличить дистанцию, не парковать по возможности автомобили под деревьями. Пешеходам рекомендуется не укрываться под деревьями и обходить стороной шаткие конструкции, сообщает ТАСС.

Из-за грозы, дождя и ветра Гидрометцентр России ввел в столичном регионе "желтый" уровень погодной опасности до вечера 28 июля.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что с 28 июля жаркая погода, установившаяся в столичном регионе, сменится снижением температуры. Метеорологи полагают, что температурный режим даже окажется немного ниже средних многолетних значений.

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