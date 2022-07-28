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WhatsApp оштрафован за повторный отказ локализовать данные россиян

11:45
  • четверг
  • 28 июля 2022

Представитель компании в суд не явился

Суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные россиян.
Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей

"Признать виновным WhatsApp LLC. и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 18 миллионов рублей", - огласил решение мировой судья Таганского района Тимур Вахрамеев (цитата по РИА Новости).

Представитель компании в суд не явился, дело рассматривалось без его участия.

Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России. При этом он не включен в список запрещенных на территории России ресурсов.

Ранее мировой суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple на 2 миллиона рублей за отказ локализовать в России данные местных пользователей.

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