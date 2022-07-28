Генпрокурор России заявил о множестве наемников из стран СНГ на Украине

Украинский кризис привел к бесконтрольному обороту оружия и боеприпасов

Множество наемников из стран СНГ действуют на стороне ВСУ на востоке Украины. Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил об этом на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Бишкеке.

"Фиксируются многочисленные факты использования на востоке этой страны наемников, в том числе из государств СНГ", - приводит слова Краснова пресс-служба ведомства.

Генпрокурор отметил, что украинский кризис привел к практически бесконтрольному обороту оружия и боеприпасов. В числе общих для Москвы и Бишкека проблем Краснов назвал также киберпреступность, экстремизм, терроризм, нелегальные миграционные потоки, незаконный оборот наркотиков. Он подчеркнул, что противостоять этим вызовам страны могут только сообща, путем скоординированных усилий.

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