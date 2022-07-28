ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генпрокурор России заявил о множестве наемников из стран СНГ на Украине

11:29
  • четверг
  • 28 июля 2022

Украинский кризис привел к бесконтрольному обороту оружия и боеприпасов

Множество наемников из стран СНГ действуют на стороне ВСУ на востоке Украины. Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил об этом на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Бишкеке.

Союзные войска ликвидировали пункт сбора наемников в Харькове
ВС России поразили пункт временной дислокации наемников на Украине

"Фиксируются многочисленные факты использования на востоке этой страны наемников, в том числе из государств СНГ", - приводит слова Краснова пресс-служба ведомства.

Генпрокурор отметил, что украинский кризис привел к практически бесконтрольному обороту оружия и боеприпасов. В числе общих для Москвы и Бишкека проблем Краснов назвал также киберпреступность, экстремизм, терроризм, нелегальные миграционные потоки, незаконный оборот наркотиков. Он подчеркнул, что противостоять этим вызовам страны могут только сообща, путем скоординированных усилий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.