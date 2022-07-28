Зеленский объявил Украину единственной наследницей Киевской Руси

Президент Украины уже выступал с подобными заявлениями

Украина — единственная законная наследница Киевской Руси. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности.

По словам Зеленского, Украина как "суверенное независимое государство" берет начало как минимум полторы тысячи лет назад со времен официально признанной ООН и ЮНЕСКО даты, когда Кий, Щек, Хорив и Лебедь основали столицу Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский уже заявлял, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство" и пытаться доказать причастность к тысячелетней истории.

Между тем заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира. Политик подчеркнул, что это произойдет не по вине России.

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