Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Маргариты Курносовой

У девочки врождённый порок сердца

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Маргариты Курносовой. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

У девочки врождённый порок сердца - множественные дефекты межпредсердной перегородки. Из-за сложной анатомии провести малотравматичную операцию оказалось невозможно. А манипуляции на открытом сердце Рита может не перенести. Итальянские врачи согласились помочь, но лечение стоит больше миллиона рублей.

Слова благодарности от мамы:

Благодаря вашему участию мы собрали нужную сумму на операцию нашей доченьке! Я до сих пор с трудом верю, что это произошло так быстро! Сколько людей протянуло руку помощи в нашей трудной ситуации — просто удивительно! Внутри возникает ощущение единства со всеми вами! Моя девочка очень чувствительна к людям, которые нуждаются в помощи. Я уверена, что благодаря вашей помощи она вырастет не только здоровым, но и невероятно отзывчивым человеком! Я буду рассказывать ей о вас! Мы всегда будем помнить о вашем участии в нашей беде! Спасибо!

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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