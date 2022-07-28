Правительство ФРГ попросили запустить "Северный поток-2"

Письмо в кабмин направили власти семи немецких городов

Правительство ФРГ просят рассмотреть возможность запуска газопровода "Северный поток-2". Политика властей по отказу от российских энергоносителей неверна, считают руководители семи городов Германии.

"Мы считаем, что начатый федеральным правительством путь по отказу от российских энергоносителей является неверным", — говорится в заявлении, которое направили в кабмин власти семи городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море.

Бургомистры в своем послании подчеркнули, что Германии необходима энергобезопасность в долгосрочной перспективе. Подписавшие письмо мэры убеждены: если с технической точки зрения не получается использовать на 100% "Северный поток", то необходимо задействовать "Северный поток-2".

"Газпром" днем ранее заявил, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на станции "Портовая". В результате Европа получает по этому трубопроводу лишь 33 миллиона кубометров газа в сутки, напоминает RT.

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