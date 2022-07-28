Россия объяснила сохраняющиеся проблемы с транзитом в Калининград

Не все нужные разъяснения получены от Брюсселя

Еврокомиссия еще не внесла ясность относительно документального оформления калининградского транзита. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

Как пояснил дипломат, до сих пор нет ясности от Еврокомиссии, какие конкретно документы литовские таможенники должны требовать от российских поставщиков, сообщает ТАСС.

Ранее власти Литвы запретили транзит грузов в Калининградскую область России через свою территорию, сославшись на европейские санкции. Российская сторона указывала на неправомерность действий Вильнюса.

После этого Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий. В разъяснениях подчеркивается, что транзит подсанкционных российских грузов запрещен только по автодорогам.

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