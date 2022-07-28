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Россия объяснила сохраняющиеся проблемы с транзитом в Калининград

12:20
  • четверг
  • 28 июля 2022

Не все нужные разъяснения получены от Брюсселя

Еврокомиссия еще не внесла ясность относительно документального оформления калининградского транзита. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
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Как пояснил дипломат, до сих пор нет ясности от Еврокомиссии, какие конкретно документы литовские таможенники должны требовать от российских поставщиков, сообщает ТАСС.

Ранее власти Литвы запретили транзит грузов в Калининградскую область России через свою территорию, сославшись на европейские санкции. Российская сторона указывала на неправомерность действий Вильнюса.

После этого Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий. В разъяснениях подчеркивается, что транзит подсанкционных российских грузов запрещен только по автодорогам.

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