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Беспилотник ВСУ атаковал поселок у Запорожской АЭС

12:18
  • четверг
  • 28 июля 2022

В домах проживают сотрудники атомной электростанции

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины нанес удар по поселку в Энергодаре, где проживают сотрудники Запорожской АЭС. Поврежден жилой дом, жертв нет, сообщили в военно-гражданской администрации города.

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"В ночь с 27 на 28 июля ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку Сосновый Бор г. Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС", - приводит сообщение ВГА ТАСС.

В администрации добавили, что жертв удалось избежать. При этом сброшенная с дрона мина попала в детскую комнату одного из домов, здание повреждено.

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