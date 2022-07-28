Беспилотник ВСУ атаковал поселок у Запорожской АЭС

В домах проживают сотрудники атомной электростанции

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины нанес удар по поселку в Энергодаре, где проживают сотрудники Запорожской АЭС. Поврежден жилой дом, жертв нет, сообщили в военно-гражданской администрации города.

"В ночь с 27 на 28 июля ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку Сосновый Бор г. Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС", - приводит сообщение ВГА ТАСС.

В администрации добавили, что жертв удалось избежать. При этом сброшенная с дрона мина попала в детскую комнату одного из домов, здание повреждено.

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