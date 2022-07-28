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Москва отреагировала на возможность обмена Бута на Уилана и Грайнер

12:32
  • четверг
  • 28 июля 2022

Должны быть учтены интересы обеих сторон

Конкретный результат на переговорах по взаимному обмену российских и американских граждан пока не достигнут.
США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер

Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что этот вопрос в свое время обсуждался президентами двух стран.

Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон", - отметила дипломат.

Ранее телеканал CNN написал, что президент США Джо Байден поддержал идею обменять предпринимателя Виктора Бута на бывшего морского пехотинца Пола Уилана и двукратную олимпийскую чемпионкупо баскетболу Бриттни Грайнер.

27 апреля 2022 года стало известно об обмене летчика Константина Ярошенко на осужденного в России студента из США Тревора Рида.

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