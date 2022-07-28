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Япония попросила Россию не проводить учения на Курилах

12:40
  • четверг
  • 28 июля 2022

Токио продолжает настаивать на своих правах на острова

Японские власти направили России по дипломатическим каналам представление с призывом исключить район Северных территорий (в терминологии Токио — южные острова Курильской гряды) из зоны проведения планируемых военных учений. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки.
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Чиновник отметил, что проведение военных учений на территории Курильских островов противоречит позиции Японии по вопросу принадлежности Курил. Речь идет о стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022", которые с 30 августа по 5 сентября охватят 13 полигонов Восточного военного округа.

Токио выражает обеспокоенность активизацией российских военных в регионе у Японии на фоне продолжающегося столкновения на Украине, цитирует Исодзаки РИА Новости.

Ранее МИД Японии впервые с 2003 года назвал южные Курилы "незаконно оккупированными". В Кремле в ответ напомнили, что все четыре острова — неотъемлемая часть Российской Федерации, а Япония стала для России недружественной страной, так как присоединилась к "целому набору враждебных действий".

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