ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Киеве допустили выдачу Коломойского США

12:33
  • четверг
  • 28 июля 2022

Вашингтон обвиняет олигарха в коррупции

Украинского олигарха Игоря Коломойского лучше выдать Соединенным Штатам. А деньги, которые у него конфискуют по решению суда, надо передать украинскому народу, считает советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко.

США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского
Ошибка Коломойского: Зеленский оказался в сложной ситуации из-за олигарха

"С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над i, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу", - приводит слова Лещенко РИА Новости со ссылкой на Youtube-канал Breakfast Show.

Ранее США ввели санкции против Коломойского и его семьи по обвинению в коррупционной деятельности олигарха в отношении основанного им Приватбанка. В Вашингтоне считают, что Коломойский выводил из банка крупные суммы под видом кредитов аффилированным организациям. Американский минюст требует конфискации принадлежащих олигарху трех зданий в США стоимостью около 60 миллионов долларов. На днях сообщалось, что украинский президент Зеленский может лишить Коломойского гражданства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.