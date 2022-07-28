В Киеве допустили выдачу Коломойского США

Вашингтон обвиняет олигарха в коррупции

Украинского олигарха Игоря Коломойского лучше выдать Соединенным Штатам. А деньги, которые у него конфискуют по решению суда, надо передать украинскому народу, считает советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко.

"С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над i, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу", - приводит слова Лещенко РИА Новости со ссылкой на Youtube-канал Breakfast Show.

Ранее США ввели санкции против Коломойского и его семьи по обвинению в коррупционной деятельности олигарха в отношении основанного им Приватбанка. В Вашингтоне считают, что Коломойский выводил из банка крупные суммы под видом кредитов аффилированным организациям. Американский минюст требует конфискации принадлежащих олигарху трех зданий в США стоимостью около 60 миллионов долларов. На днях сообщалось, что украинский президент Зеленский может лишить Коломойского гражданства.

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