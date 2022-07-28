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В Госдуме предложили ввести туристический сбор по всей стране

12:59
  • четверг
  • 28 июля 2022

Средства предлагается брать с проживающих в отелях и санаториях

Комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры направил на рассмотрение в регионы законопроект о туристическом сборе. Об этом рассказал информированный источник на туристическом рынке.
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Платеж в размере 100 рублей в сутки с проживающих в гостиницах или санаториях, в случае реализации этой инициативы, сможет ввести любой регион. Заинтересованность уже проявили 18 субъектов Российской Федерации.

Механизм туристического сбора на 80% повторяет идею курортного, эксперимент по взиманию которого осуществляется в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Средства, полученные за счет введения туристического сбора, предлагается направлять на развитие туристической инфраструктуры, пишет "Коммерсантъ".

Ранее в Госдуме предложили создать государственный реестр зарубежных отелей, где ущемляются права русских туристов. Такие гостиницы нельзя допускать на российский туристический рынок и предлагать россиянам размещаться в них, уверен автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.

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