ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны заявило о перехвате девяти снарядов украинских РСЗО "Ураган"

13:01
  • четверг
  • 28 июля 2022

А также о РСЗО "Ольха"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" в Донецкой народной республике (ДНР) и девять снарядов РСЗО "Ураган" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Харьковской областью и ДНР.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, подчеркнули в Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Реактивная система залпового огня "Ураган"
Реактивная система залпового огня "Ураган"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.