Минобороны заявило о перехвате девяти снарядов украинских РСЗО "Ураган"

А также о РСЗО "Ольха"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" в Донецкой народной республике (ДНР) и девять снарядов РСЗО "Ураган" Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Помимо этого, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Харьковской областью и ДНР.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, подчеркнули в Минобороны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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