Бочкарев: 14 футбольных полей построено в Москве с 2011 года

До конца года планируется достроить еще два поля

В Москве за последние 11 лет построили 14 новых футбольных полей. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. До конца года планируется достроить еще два объекта общей площадью около 10 тыс. кв. м.

"Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе строительство футбольных полей для профессионалов, детских спортивных школ и любителей этого вида спорта, остается важным направлением градостроительной политики", - заявил Бочкарев.

Среди построенных объектов заммэра выделил большую спортивную арену "Лужники", футбольные поля с инфраструктурой для центра образования "Чертаново" и СШОР №94 "Рублево".

В 2022 году было завершено строительство профессионального футбольного поля с подогревом в Ясеневе, а также закончена реконструкция стадиона "Москвич" в районе Текстильщики. До конца года планируется завершить строительство еще двух полей с инфраструктурой в Зеленограде.

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