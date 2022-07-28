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Кадры эвакуации детей из лагеря "Орленок" из-за пожаров в Якутии

13:19
  • четверг
  • 28 июля 2022

Огонь подобрался вплотную к жилым постройкам

Детский лагерь "Орленок" эвакуируют из-за лесного пожара в Якутии.
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Огонь от лесного пожара в селе Арылах Мирнинского района Якутии перекинулся на жилые постройки. Из лагеря, который находится в километре от горящего села, вывезли 260 детей, пострадавших нет.

"В превентивных целях проведена эвакуация из детского лагеря "Орлёнок" 325 человек, в том числе 260 детей", - заявили в МЧС.

Детей поселят в городе Мирный, во дворце спорта "Кимберлит".

Ранее МЧС направило дополнительные силы для тушения природных пожаров в Якутии. В Якутск прибыли два самолёта Бе-200 МЧС России и вертолёты Ми-8 и Ми-26. Привлечено в общей сложности 969 человек и 70 единиц техники.

На данный момент в республике горят 110 тысяч гектаров леса.

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