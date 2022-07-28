ВС России уничтожили за сутки более десятка артиллерийских взводов ВСУ

Также ликвидированы несколько батарей РСЗО

Вооруженные силы России за сутки уничтожили более десятка артиллерийских взводов ВСУ. Данные по ситуации в зоне специальной военной операции на Украине привел официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"За сутки подавлено: пять артиллерийских взводов орудий Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30", - сообщил генерал-майор на брифинге. Конашенков уточнил, что артиллерия противника была уничтожена на территории ДНР, а также в Николаевской и Харьковской областях.

Кроме того, на огневых позициях В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях в районе населенного пункта Красный Октябрь ликвидированы две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган", а в районе Северска - артиллерийская батарея гаубиц "Мста-Б". В районе Крамоторска истребитель Су-35C ВКС России уничтожил украинскую пусковую установку ЗРК С-300, передает ТВЦ.

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