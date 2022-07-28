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Кремль опроверг договоренность об обмене Бута

13:21
  • четверг
  • 28 июля 2022

Ранее сообщалось, что Вашингтон предложил такой обмен Москве

Соглашение относительно обмена россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бритни Грайнер не достигнуто. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер

В СМИ ранее появились сообщения, что президент США Джо Байден лично поддержал идею такого обмена.

Представитель Кремля подтвердил, что слышал эти сообщения. Однако Песков, ссылаясь на то, что "нам известно", заявил, что пока договоренностей в этой области нет.

Песков подчеркнул, что "при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются", а сообщается об уже реализованных договоренностях, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конкретный результат на переговорах по взаимному обмену российских и американских граждан пока не достигнут, хотя этот вопрос в свое время обсуждался президентами двух стран.

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