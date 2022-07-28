ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков назвал фейком данные США о потерях России на Украине

13:40
  • четверг
  • 28 июля 2022

Данные не соответствуют действительности

Публикация в американских СМИ данных о якобы имеющих место потерях российской армии на Украине не имеет общего с действительностью. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МО: Силы ВСУ в районе Северска потеряли 70% личного состава

Официальный представитель Кремля уточнил, что речь идет даже не о заявлении Белого дома, а о журналистской публикации. Песков выразил сожаление в связи с тем, что "в наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще".

Именно как к фейку и следует относиться к этой публикации, цитирует Пескова РИА Новости.

На Украине между тем засекретили информацию о своих потерях. Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала гостайной данные о потерях ВСУ, поэтому эта информация не будет разглашаться во время военного положения. В МО Украины объяснили это военной целесообразностью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.