Песков назвал фейком данные США о потерях России на Украине

Данные не соответствуют действительности

Публикация в американских СМИ данных о якобы имеющих место потерях российской армии на Украине не имеет общего с действительностью. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что речь идет даже не о заявлении Белого дома, а о журналистской публикации. Песков выразил сожаление в связи с тем, что "в наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще".

Именно как к фейку и следует относиться к этой публикации, цитирует Пескова РИА Новости.

На Украине между тем засекретили информацию о своих потерях. Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала гостайной данные о потерях ВСУ, поэтому эта информация не будет разглашаться во время военного положения. В МО Украины объяснили это военной целесообразностью.

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