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Сенат США призвал включить Россию в список стран - спонсоров терроризма

13:30
  • четверг
  • 28 июля 2022

Резолюция "необязательна к исполнению"

Сенат в США в среду принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма.
Конгресс США может признать Россию спонсором терроризма в обход Госдепа

Соответствующий статус Вашингтон хочет присвоить стране из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишет New York Times, резолюция "необязательна к исполнению".

Накануне Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США проверят действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма".

В свою очередь пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков ранее предупредил, что Россия относится к такому решению негативно. По его мнению, трудно сделать что-то, что испортит отношения двух стран еще больше.

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