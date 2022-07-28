Сенат США призвал включить Россию в список стран - спонсоров терроризма

Резолюция "необязательна к исполнению"

Сенат в США в среду принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма.

Соответствующий статус Вашингтон хочет присвоить стране из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишет New York Times, резолюция "необязательна к исполнению".

Накануне Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США проверят действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма".

В свою очередь пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков ранее предупредил, что Россия относится к такому решению негативно. По его мнению, трудно сделать что-то, что испортит отношения двух стран еще больше.

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