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В Кремле оценили рост заболеваемости коронавирусом

13:28
  • четверг
  • 28 июля 2022

Цифры ползут вверх не только в России

Заболеваемость коронавирусом действительно растет. Цифры поползли вверх не только в России, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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"Мы видим, что кривая поползла вверх. Это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая тревожная динамика наблюдается", - прокомментировал ситуацию с пандемией представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в мерах защиты от инфекции россиян никто не ограничивает. Граждане, обеспокоенные заботой о своем здоровье, могут самостоятельно принимать меры предосторожности – в частности, носить маски, приводит комментарий представителя Кремля ТАСС.

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