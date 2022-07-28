ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росздравнадзор опроверг дефицит детской вакцины "Пентаксим"

14:02
  • четверг
  • 28 июля 2022

Препарат применяют для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита

Сообщения о якобы дефиците препарата "Пентаксим" для вакцинации от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 28 июля, рассказали в Росздравнадзоре.
Минздрав ответил на слухи о вторичном дефиците медтехники

В интернете распространились данные о том, что детской вакцины "Пентаксим" якобы осталось крайне мало — на две недели.

Однако в Росздравнадзоре подчеркнули, что на территории Российской Федерации детская вакцина "Пентаксим" имеется в достаточном количестве. Сейчас на российском рынке имеется более 3,4 млн упаковок вакцины.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 28 июля в гражданский оборот было введено около 2,7 млн упаковок "Пентаксима", в том числе, за июнь-июль — более 643 тысяч упаковок. Для сравнения: за весь 2021 год было введено 3,5 млн упаковок, сообщается на официальном сайте Росздравнадзора.

Ранее в Минздраве рассказали, что запас и закупки по некоторым дорогостоящим редким лекарственным препаратам в России сформированы, в зависимости от товарной позиции запасов может хватить на срок до двух лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Вакцина "Пентаксим"
Вакцина "Пентаксим"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.