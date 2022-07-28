Росздравнадзор опроверг дефицит детской вакцины "Пентаксим"

Препарат применяют для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита

Сообщения о якобы дефиците препарата "Пентаксим" для вакцинации от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 28 июля, рассказали в Росздравнадзоре.

В интернете распространились данные о том, что детской вакцины "Пентаксим" якобы осталось крайне мало — на две недели.

Однако в Росздравнадзоре подчеркнули, что на территории Российской Федерации детская вакцина "Пентаксим" имеется в достаточном количестве. Сейчас на российском рынке имеется более 3,4 млн упаковок вакцины.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 28 июля в гражданский оборот было введено около 2,7 млн упаковок "Пентаксима", в том числе, за июнь-июль — более 643 тысяч упаковок. Для сравнения: за весь 2021 год было введено 3,5 млн упаковок, сообщается на официальном сайте Росздравнадзора.

Ранее в Минздраве рассказали, что запас и закупки по некоторым дорогостоящим редким лекарственным препаратам в России сформированы, в зависимости от товарной позиции запасов может хватить на срок до двух лет.

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