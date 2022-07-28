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Собянин ознакомился с ходом работ по благоустройству детского парка "Фили"

15:03
  • четверг
  • 28 июля 2022

Район Филевский парк преображается

Живописно и уютно! Как меняется район Филёвской парк проверил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. В последние годы эта территория активно развивается. Сейчас там реализуются сразу шесть крупных проектов. Обновляются поликлиники, строятся новые комфортные дома, спорткомплексы, и, конечно, школы и детские сады.

Из окон открывается живописный пейзаж. Такие квартиры считаются видовыми. Они всегда в цене, но этим новоселам повезло получить их по обмену – в рамках программы реновации. Да еще и с гораздо большим метражом.

"Кухня, можно сказать, гигантская. Самое главное помещение  в квартире. Комнаты тоже огромные, балкон тоже шикарный, там можно поставить стол спокойно, то есть размеры, они очень хорошие, никакой тесноты", - говорит новосел Александр Емельянов.

Многоэтажный жилой комплекс в Береговом проезде возведен по индивидуальному проекту. Современный фасад, улучшенная отделка квартир, подземный паркинг - все условия современной комфортной жизни в большом городе. По всем стандартам реновации. Это новое качество жизни, которое москвичи уже оценили.

Живописный район Филевский парк активно развивается в последние годы и сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел дома, заселяемые здесь по программе реновации.

"Здесь реализуется важный для страны проект – строительство Нацио­наль­ного космического центра. Открываются новые объекты образования и спорта, обновляются поликлиники. Запущена программа реновации, и жители старых домов уже переселяются в современные комфортные новостройки. Скоро завершим благоустройство детского парка "Фили", который станет ещё более уютным, интересным и прив­лекательным для прогулок и отдыха ребятишек, их родителей, бабушек и дедушек", - сказал Сергей Собянин.

Новый детский сад примет в этом году  300 детей. Современная отделка помещений – от наливных полов в санузлах до акустического потолка, музыкальный и спортивный залы, помещения для развивающих занятий с детьми,  медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. Есть площадки с игровыми зонами.

Строительство социально  значимых объектов (школ и детских садов) рядом с новостройками - важная часть комплексной застройки. Будет дополнительно благоустроен и детский парк "Фили". В советское время на территории бывшей усадьбы обустроили детский городок. Сейчас пришло время его обновить. Здесь появятся новые спортивные площадки и детские  аттракционы. Так что район Филевский парк станет еще более комфортным и удобным для жизни десятков московских семей.

Елена Сахно, Александра Панина, Александр Ивановский, Виктор Мальцев. "ТВ Центр".

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