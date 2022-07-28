В Москве появится новое отделение торакальной хирургии

Здесь будут лечить заболевания всех органов дыхания

В Москве, на базе научного-клинического центра Минздрава России открывается отделение торакальной хирургии. Здесь будут лечить заболевания всех органов дыхания, в том числе и трахеи, выявят болезнь на ранней стадии и проконсультируют, как предотвратить ухудшение состояния.

Это ещё и уникальная площадка для клинической, научной и образовательной работы по основным направлениям торакальной хирургии. Здесь собраны лучшие медики различных специальностей, чтобы оказывать помощь комплексно.

"Пациенты поступают к нам со всей России, безусловно из Москвы и области, для лечения различных форм легочных заболеваний, и онкологических заболеваний и операций на трахеобронхиальном дереве, операции проводятся у нас с использованием неинвазивных технологий, эндоскопических технологий", - сообщил заместитель главного врача по хирургии НМИЦ ФПИ Минздрава России, д.м.н Михаил Синицын.

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