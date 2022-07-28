"Моя работа" поможет москвичам трудоустроиться в сеть ресторанов "Теремок"

Такой способ подбора персонала уже доказал свою эффективность

Быстро и без проблем! В центре занятости "Моя работа" открылся 10-й рекрутинговый центр сети быстрого питания "Теремок".

Такой способ подбора персонала уже доказал свою эффективность. Кандидат в течение одного дня может составить и скорректировать своё резюме вместе со специалистом, тут же рассмотреть подходящие вакансии, пройти собеседование и получить приглашение на работу. Речь идет как о младшем персонале, так и об административных должностях. При этом рекрутинговые центры удобны не только для будущих работников, но и для самих компаний.

"На сегодняшний день такие компании, которые открыли у нас рекрутинговые центры, создали более 28 тысяч рабочих мест. Соответственно, это наиболее, на мой взгляд, эффективный метод трудоустройства в части такого быстрого подбора персонала. В ближайшее время будут открыты еще несколько рекрутинговых центров, в общем любую компанию ждем у нас в наших флагманах", - заявил заместитель директора центра занятости населения города Москвы "Моя работа" Андрей Тарасов.

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