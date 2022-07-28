Настоящий клад: в Москве энтузиасты восстанавливают старинные вывески

Деньги собирают благодаря донатам

Вспомнить всё! Энтузиасты возвращают атмосферу старой Москвы, восстанавливая чудом уцелевшие вывески. Реставрируют исключительно за свой счёт и только то, что им действительно интересно. Каждая находка - след истории. Ведь то, что скрыто за толстой штукатуркой, может рассказать больше, чем иной фолиант.

Лёгкие отточенные движения художественного скальпеля. И лишнее летит вниз. А из-под руки художника Полины Сальниковой постепенно выходит история Москвы - обнажается дореволюционная вывеска. Долгие годы она пряталась за восемью слоями обшарпанной штукатурки, которой был покрыт фасад дома.

"Данный случай уникальный: нигде я не видела таких красивых букв в таком градиенте, оформление на таком прекрасном фасаде. Очень красивые буквы трафаретные, на мой взгляд, эпохи модерн, очень породистые, изящные. На такой вот рястяжечке градиентный фон, у нас от зелёного к охристому идёт", - рассказала Полина Сальникова.

Ночлежный Дом Ярошенко на углу Хитровской площади и Подколокольного переулка - одна из самых древних жилых построек города, пережившая десятки владельцев и перестроек. Одни знают его как прообраз ночлежки из пьесы "На дне", а другие - как декорацию фильма "Брат-2".

Место очень кинематографическое. Недавно здесь посыпалась штукатурка, и жильцы случайно разглядели под ней крохотный кусочек чего-то цветного. Позвали известную в Москве команду реставраторов-волонтёров "Вспомнить всё". Те поковырялись в стене и поняли: там может быть старинная вывеска-фреска. Таких в столице они обнаружили и спасли уже немало: это "Керамико-плиточный завод" на Тульской, "Булочная" в Староконюшенном переулке, "Товарищество Кузнецова" на Мясницкой. В итоге нашли настоящий клад!

Вывеска очень большая и в довольно плачевном состоянии. Активисты не ставят перед собой задачу воспроизвести утраченные части, потому что нет фотосвидетельств тех лет. В этом случае они лишь хотят очистить, законсервировать и сохранить оставшееся.

Реставраторам предстоит восстановить четыре арки - это часть стены над окном - и три пилястры. В некоторых местах рисунок уже немножко вскрылся, и чтобы защитить его от дождя, специалисты накрыли его полиэтиленом. Выглядит не очень красиво, зато мера действенная.

Продлятся работы до конца лета. А в сентябре общество "Вспомнить всё" планирует снять леса и представить плоды своего труда на всеобщее обозрение. Главное - чтобы на всё это нашлись деньги.

"Деньги мы собираем на донатах исключительно, у нас нет спонсоров, у нас нет никакой поддержки городского бюджета. Эта реставрация будет стоить около 750 тысяч рублей, и мы все их собираем по копеечке - нам шлют москвичи, не только те, кто здесь живёт и работает, а люди, которым эта штука интересна", - говорит руководитель трудовой коммуны "Вспомнить всё" Наталья Тарнавская.

Весь жилой ансамбль тоже скоро будет обновлён - городские власти включили его в программу капитального ремонта на следующий год. Без реставрации, но всё же обещают сохранить эклектичную красоту архитектурного шедевра.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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