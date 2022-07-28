Шелкопряд добрался до Подмосковья

Мотыльки заполонили улицы некоторых городов

Белые и пушистые, но очень опасные. Шелкопряд атакует Подмосковье. Мотыльки буквально заполонили улицы и площади.

В Электростали, например, бабочки оккупировали подход к торговому центру. В Орехово-Зуеве мотыльки выбирают дорожные знаки.

Эксперты считают, что бабочки не агрессивны, но руками их лучше не трогать, поскольку волоски насекомых могут вызвать аллергию. А вот для растений непарный шелкопряд, а точнее его гусеница, - злейший враг. Этот агрессор в период размножения становится настолько прожорливым, что способен объесть дерево или кустарник до ствола и стеблей. Шелкопряд наведывается на знакомые территории с определённой периодичностью. И там, где к его визитам готовы, проблем обычно не возникает.

"Если мы будем в одном месте работать, а в другом не работать, получим то, что мы получили. Эффект хороший получился там, где работа проведена. Но во многих случаях ничего не проведено, обработки не сделаны, там гусеницы с удовольствием съели все, что только могли, из куколок вылетели бабочки, и вот теперь они ведут свою жизнь", - говорит энтомолог, завлабораторией ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства, к.б.н. Юрий Гниненко.

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