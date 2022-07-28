В Москве волонтеры спасают пострадавших птенцов

Их выхаживают и отправляют на волю

Подарить птице небо! В Москве волонтёры спасают птенцов, которые выпали из гнезда. Выхаживают, выкармливают, а потом отпускают в свободное... нет, не плавание - парение! И ради такой миссии готовы даже покинуть мегаполис, чтобы обеспечить найдёнышам простор.

Гуляя с собакой, возле подъезда Никита Демидов заметил сидящего на земле неподвижно черного стрижа. С пернатым явно было что-то не так. В соцсетях разыскали контакт одного из московских волонтеров, занимающегося помощью стрижам.

"Специалист сказал, что у этого стрижа, которого мы принесли, черепно-мозговая травма, и у него глазик закрыт один. Пока что он улететь не сможет, но есть шанс, невелик, но главное, что есть шанс, и, возможно, этот стриж, которого мы нашли, отправится в небо", - рассказал Никита.

В небе стрижи едят, спят - это кстати единственные птицы, которые могут это делать - да и просто живут, спускаются только чтобы сменить оперение и свить гнезда, рассказывает волонтер Алиса Кавердина. В картонных коробках и сетчатых боксах в её квартире сейчас уже под сотню стрижей, которых ей только за это лето понавезли из разных уголков Москвы неравнодушные горожане. Раненых взрослых птиц женщина лечит, птенцов – выкармливает.

Тех, кто сам берется выхаживать найденышей, Алиса подробно инструктирует по телефону. Будь то одна птица или целый выводок.

Если вы нашли стрижа на земле, значит ему нужна помощь. Не нужно кидать птицу в воздух, чтобы не причинить ей увечий. Это либо стриженок, который летать ещё не может, либо взрослая травмированная птица. Главное правило, правильно кормить птиц - для этого подойдут туркменские тараканы и сверчки из зоомагазина. Ещё важно не повредить ненароком оперение, иначе стриж не полетит. Окрепших птенцов выпускают уже двухмесячными, когда те полностью восстановятся после травмы.

На вопрос, "как её двушка на Водном стала филиалом стационара реабилитационного центра для пернатых", Елена Исаева отвечает - "внезапно". Когда стационар для реабилитации диких птиц, где работала девушка, со всеми своими подопечными переехал на просторный загородный участок во Владимирской области, новых пациентов она временно согласилась принимать у себя. Так второй год и делит квадратные метры с синицами, ласточками, стрижами, сороками и совами.

"Здесь я принимаю птиц, консультирую как бы людей, которые их принесли, отсюда птицы едут к ветеринарному врачу - получают первичный осмотр. И дальше я их отправляю в вольеры для прохождения лечения и для подготовки к выпуску", - рассказала Елена.

Пока поиск нового помещения для стационара застопорился, в сезон "птенцепада" - так волонтер называет время с конца весны до начала августа - ей привозят до нескольких десятков птичек в день. Птиц самых распространенных видов, вроде ворон и голубей, на реабилитацию тоже принимают. Но только после осмотра специалистом-орнитологом и назначениями на лечение.

"Птичек от населения мы принимаем бесплатно, это наша принципиальная позиция. Но мы всегда рады пожертвованиям, всегда говорим людям, если они хотят что-то оставить на обследование и корм - это приветствуется, но никаких условий мы не ставим", - отмечают волонтеры.

Вся работа реабилитационного центра держится на энтузиазме Елены и других сотрудников. Единственная награда для всех - провожать выпускников стационара в естественную среду обитания. Прошлым летом таких отсюда улетело около тысячи.

Татьяна Сидорова, Вадим Тищенко, "ТВ Центр".

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