ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Рязанской области накрыли цех по производству контрафактных моторных масел

15:16
  • четверг
  • 28 июля 2022

Ущерб превышает 50 млн рублей

34  тонны контрафакта. Полицейские пресекли деятельность цеха по производству поддельных моторных масел. Свою продукцию злоумышленники разливали в ёмкости известных брендов и сбывали по всей России.

Тысячи канистр с контрафактным моторным маслом для автомобилей. В цеху в Рязанской области работала  линия по разливу фальсификата. Масштаб впечатляет. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД  обнаружили более 34 тонн готовой продукции и еще 12 тысяч пятилитровых пластиковых канистр.

"Нелегальное производство и места хранения сырья, тары и фальсифицированной продукции располагались в арендуемых злоумышленниками помещениях на территории Москвы, Московской и Рязанской областей. Моторные масла сбывались под брендами известных мировых производителей в ряде регионов страны", - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлены подозреваемые – начальник производства и ответственный за  сбыт товара. В  местах их проживания, а также на складах и в цеху проведены обыски. Нашли крышки, этикеты и голографические эмблемы известных фирм-производителей. Отличить канистры от оригинала по внешнему оформлению обычный покупатель вряд ли сможет. Но следователи уже провели экспертизу.

"По итогам экспресс-анализа, проведенного представителем правообладателя торговых марок, установлено, что изъятая продукция не является оригинальной. По предварительным оценкам, лицам, на имя которых зарегистрированы товарные знаки, причинен ущерб, превышающий 50 миллионов рублей", - говорит Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса "Незаконное использование средств индивидуализации товаров". Правонарушителям грозит наказание до 4 лет лишения свободы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Подпольное производство моторного масла
Подпольное производство моторного масла
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.