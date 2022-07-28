В Рязанской области накрыли цех по производству контрафактных моторных масел

Ущерб превышает 50 млн рублей

34 тонны контрафакта. Полицейские пресекли деятельность цеха по производству поддельных моторных масел. Свою продукцию злоумышленники разливали в ёмкости известных брендов и сбывали по всей России.

Тысячи канистр с контрафактным моторным маслом для автомобилей. В цеху в Рязанской области работала линия по разливу фальсификата. Масштаб впечатляет. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД обнаружили более 34 тонн готовой продукции и еще 12 тысяч пятилитровых пластиковых канистр.

"Нелегальное производство и места хранения сырья, тары и фальсифицированной продукции располагались в арендуемых злоумышленниками помещениях на территории Москвы, Московской и Рязанской областей. Моторные масла сбывались под брендами известных мировых производителей в ряде регионов страны", - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлены подозреваемые – начальник производства и ответственный за сбыт товара. В местах их проживания, а также на складах и в цеху проведены обыски. Нашли крышки, этикеты и голографические эмблемы известных фирм-производителей. Отличить канистры от оригинала по внешнему оформлению обычный покупатель вряд ли сможет. Но следователи уже провели экспертизу.

"По итогам экспресс-анализа, проведенного представителем правообладателя торговых марок, установлено, что изъятая продукция не является оригинальной. По предварительным оценкам, лицам, на имя которых зарегистрированы товарные знаки, причинен ущерб, превышающий 50 миллионов рублей", - говорит Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса "Незаконное использование средств индивидуализации товаров". Правонарушителям грозит наказание до 4 лет лишения свободы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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