Проголосовать онлайн в Москве можно будет без предварительной подачи заявления

Проголосовать можно только с полной учетной записью на mos.ru

Москвичи с полной учетной записью на официальном портале мэра и правительства Москвы смогут проголосовать онлайн на выборах без предварительной записи

Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут.

Формат своего участия в выборах муниципальных депутатов - электронно или очно – можно определить непосредственно в дни голосования и без предварительной регистрации. Попытки проголосовать дважды будут пресечены с помощью единого реестра онлайн-избирателей.

Раньше нужно было за 3-45 дней обратиться с заявлением с просьбой включить в список участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Без отзыва заявления гражданин уже не мог проголосовать бумажным бюллетенем на "традиционных" участках.

"Теперь вместо этой системы будет применяться единый электронный список избирателей, благодаря чему москвичи могут непосредственно в день голосования выбрать, как им было бы удобнее проголосовать - онлайн или очно", - сказал Реут.

Дмитрий Реут отметил, что эта новацию поддержали столичное правительство и ЦИК. Замглавы МГИК заверил, что появление онлайн-реестра не означает отказ от бумажного списка избирателей.

Зампредседателя Мосгоризбиркома также сообщил, что изменить свой выбор, как это было на онлайн-выборах в прошлом году, будет нельзя.

"У нас не будет в принципе никакого переголосования или отложенного голосования. Теперь закон это в принципе запрещает, и у нас этого не будет. Выбор можно будет сделать только один раз - как электронным, так и бумажным бюллетенем, и только в пределах предложенных дней голосования - с 08:00 мск 9 сентября до 20:00 мск 11 сентября", - уточнил зампред МГИК.

Напомним, голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице пройдут в 125 из 146 муниципальных образований.

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