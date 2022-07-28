Мишустин выделил более 45 миллиардов рублей на льготную ипотеку

Правительство занимается системной поддержкой этой сферы

Программы льготной ипотеки получат дополнительно 45,5 миллиарда рублей. Как заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, эту сферу кабмин поддерживает системно.

"По поручению президента мы уже запустили выдачу кредитов под 7% годовых. Под основные программы нужно предоставить дополнительное финансирование. Соответственно, мы сегодня направим еще 45,5 миллиарда рублей на реализацию трех из них - это льготная, семейная и дальневосточная", - сообщил Мишустин.

Также кабмин расширил перечень объектов, которые строятся в упрощенном порядке. В него вошли больницы, школы и другие социальные объекты, передает РИА Новости.

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