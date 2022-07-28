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Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию у "Новой газеты"

13:59
  • четверг
  • 28 июля 2022

Дата рассмотрения иска пока не назначена

Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты", пишет РИА "Новости".

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"В суде зарегистрирован иск к ЗАО "Издательский дом "Новая газета" о признании регистрации средства массовой информации недействительным", - сообщили в Басманном суде Москвы.

Дата рассмотрения иска пока не назначена.

В конце марта "Новая газета" приостановила деятельность после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства. На сайте издания был опубликован материал, содержащий упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.

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