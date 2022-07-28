Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию у "Новой газеты"

Дата рассмотрения иска пока не назначена
Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты", пишет РИА "Новости".
"В суде зарегистрирован иск к ЗАО "Издательский дом "Новая газета" о признании регистрации средства массовой информации недействительным", - сообщили в Басманном суде Москвы.
Дата рассмотрения иска пока не назначена.
В конце марта "Новая газета" приостановила деятельность после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства. На сайте издания был опубликован материал, содержащий упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"