Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию у "Новой газеты"

Дата рассмотрения иска пока не назначена

Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты", пишет РИА "Новости".

"В суде зарегистрирован иск к ЗАО "Издательский дом "Новая газета" о признании регистрации средства массовой информации недействительным", - сообщили в Басманном суде Москвы.

Дата рассмотрения иска пока не назначена.

В конце марта "Новая газета" приостановила деятельность после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства. На сайте издания был опубликован материал, содержащий упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.

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