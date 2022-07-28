ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сервису Twitch грозит штраф на 4 млн рублей

13:59
  • четверг
  • 28 июля 2022

Twitch Interactive - дочерняя структура компании Amazon

В московский суд поступил протокол в отношении стримингового сервиса Twitch. Ему вменяется отказ удалить стрим из украинского города Бучи о спецоперации ВС России, передает ТАСС.

При падении крана в Тюмени погибла популярная тиктокерша
В США блогера застрелили во время прямого эфира

По закону компании грозит максимальное наказание в виде штрафа на сумму 4 миллиона рублей. Заседание состоится 16 августа.

Twitch Interactive - дочерняя структура компании Amazon. Сервис специализируется на тематике видеоигр.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе СВО Киев и западные СМИ распространяют множество фейков о действиях российских военных. В частности, речь шла о том, что в городе Буча ВС России якобы расстреливали мирных жителей. Москва неоднократно заявляла, что подобные сюжеты являются постановочными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Twitch
Twitch
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.