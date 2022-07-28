Сервису Twitch грозит штраф на 4 млн рублей

Twitch Interactive - дочерняя структура компании Amazon

В московский суд поступил протокол в отношении стримингового сервиса Twitch. Ему вменяется отказ удалить стрим из украинского города Бучи о спецоперации ВС России, передает ТАСС.

По закону компании грозит максимальное наказание в виде штрафа на сумму 4 миллиона рублей. Заседание состоится 16 августа.

Twitch Interactive - дочерняя структура компании Amazon. Сервис специализируется на тематике видеоигр.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе СВО Киев и западные СМИ распространяют множество фейков о действиях российских военных. В частности, речь шла о том, что в городе Буча ВС России якобы расстреливали мирных жителей. Москва неоднократно заявляла, что подобные сюжеты являются постановочными.

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