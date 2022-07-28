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Кабмин выделил более 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам

14:18
  • четверг
  • 28 июля 2022

Об этом рассказал глава правительства

Российские власти выделят свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсии гражданам, чей доход меньше прожиточного минимума. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Глава кабмина напомнил, что с 1 июня по поручению главы государства прожиточный минимум был увеличен на 10%. Выросла нагрузка на российские субъекты.

Федеральные субсидии позволят компенсировать регионам связанные с этим расходы, выплатить надбавки более чем 1 млн человек, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам за 2021 год увеличился на 1 029 рублей и, с учетом индексаций, составил 17 533 рубля. В 2022 году пенсии индексировали дважды: с 1 января — на 8,6%, с 1 июня — на 10%. Индексация осуществлялась только для неработающих пенсионеров.

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