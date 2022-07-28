Кабмин выделил более 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам

Об этом рассказал глава правительства

Российские власти выделят свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсии гражданам, чей доход меньше прожиточного минимума. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что с 1 июня по поручению главы государства прожиточный минимум был увеличен на 10%. Выросла нагрузка на российские субъекты.

Федеральные субсидии позволят компенсировать регионам связанные с этим расходы, выплатить надбавки более чем 1 млн человек, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам за 2021 год увеличился на 1 029 рублей и, с учетом индексаций, составил 17 533 рубля. В 2022 году пенсии индексировали дважды: с 1 января — на 8,6%, с 1 июня — на 10%. Индексация осуществлялась только для неработающих пенсионеров.

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