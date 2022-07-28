На торгах "Литфонда" продали записную книжку Ахматовой

За 600 тысяч рублей

На торгах аукционного дома "Литфонд" выкупили записную книжку поэтессы Анны Ахматовой.

"34 страницы поэтических набросков, заметок о жизненных впечатлениях, планах и встречах, сделанных собственноручно поэтессой в 1930 году. Личный раритет Ахматовой покинул торги за 600 тысяч рублей", - цитирует сообщение "Литфонда" ТАСС.

Кроме того, с молотка ушли коллекционные выпуски стихов Иосифа Бродского на немецком языке с автографами поэта.

Топ-лотом же стал редкий экземпляр "Заумной гниги" от русских авангардистов Алексея Крученых, Романа Якобсона (Алягрова) и Ольги Розановой (1,6 миллиона рублей).

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