В России упростят строительство школ и больниц

Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин

Школы и больницы включены в расширенный перечень зданий, которые можно будет строить и реконструировать в упрощенном порядке. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отметил глава кабмина, решено расширить список объектов, строительство и реконструкцию которых можно будет вести в упрощенном порядке. В него войдут школы, больницы, спортивные сооружения и многие другие организации социальной сферы.

На необходимость снижения излишней зарегулированности в строительном секторе постоянно обращает внимание президент России Владимир Путин. Предпринимаемые меры ускорят ввод объектов в эксплуатацию в среднем на год за счет уменьшения числа разрешительных документов и административных процедур.

Мишустин рассказал, что уже подготовлены изменения нормативно-правовой базы, которые позволяют распространить новый порядок на социальную, медицинскую и спортивную инфраструктуру, сообщает "Интерфакс".

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