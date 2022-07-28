ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России упростят строительство школ и больниц

14:42
  • четверг
  • 28 июля 2022

Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин

Школы и больницы включены в расширенный перечень зданий, которые можно будет строить и реконструировать в упрощенном порядке. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отметил глава кабмина, решено расширить список объектов, строительство и реконструкцию которых можно будет вести в упрощенном порядке. В него войдут школы, больницы, спортивные сооружения и многие другие организации социальной сферы.

На необходимость снижения излишней зарегулированности в строительном секторе постоянно обращает внимание президент России Владимир Путин. Предпринимаемые меры ускорят ввод объектов в эксплуатацию в среднем на год за счет уменьшения числа разрешительных документов и административных процедур.

Мишустин рассказал, что уже подготовлены изменения нормативно-правовой базы, которые позволяют распространить новый порядок на социальную, медицинскую и спортивную инфраструктуру, сообщает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Строительство больницы
Строительство больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.