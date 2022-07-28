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Новым владельцем H&M в России может стать зарубежный инвестор

14:24
  • четверг
  • 28 июля 2022

Государство готово к выстраиванию диалога с иностранными компаниями

Минпромторг сообщил, что шведской компанией H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу.

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"Обращаем внимание, что покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран", - приводит сообщение ведомства "Интерфакс".

Как добавили в Минпромторге, государство готово к выстраиванию диалога с иностранными компаниями, оказывает поддержку инвесторам.

Ранее СМИ писали, что H&M продает права аренды примерно на 170 магазинов в 65 городах России.

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