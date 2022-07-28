Канцлер Австрии: Эмбарго ЕС на российский газ невозможно

Санкции не работают

Эмбарго на российский газ в ЕС невозможно, это нанесет вред всей Европе.

С таким заявлением выступил Австрии Карл Нехаммер. "Позиция Австрии такова, что эмбарго в отношении газа ввести невозможно. Не только потому что Австрия зависима от российского газа, от него также зависит промышленность Германии, а если она рухнет, то австрийская тоже рухнет, нас ждет массовая безработица", - сообщил он.

Нехаммер добавил, что ситуация вокруг Украины показывает, что антироссийские санкции "не так быстро" действуют, как рассчитывали в ЕС.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит выступать против эмбарго Евросоюза на газ из России.

"Венгрия продолжает выступать против эмбарго ЕС на газ из РФ, и в этом вопросе Будапешт не один", - передает его слова РИА Новости.

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