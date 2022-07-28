Жителям Херсонской области решили платить за сданное оружие

Сумма вознаграждения - 10 тысяч рублей

Добровольная сдача оружия жителями Херсонской области будет поощряться материально. За боевой ствол власти региона решили выплачивать до 10 тысяч рублей, сообщил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.

"Администрация Херсонской области будет выплачивать денежное вознаграждение за добровольную сдачу в полицию оружия и боеприпасов… За боевое огнестрельное оружие независимо от типа - по 10 тыс. руб., за нарезное гражданское оружие - по 8 тыс. руб.", - приводится сообщение властей в Telegram.

Уточняется, что за оружие в неисправном состоянии будет выплачиваться половина награды для аналогичного исправного оружия. Лица, добровольно сдавшие оружие, от уголовной ответственности освобождаются.

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