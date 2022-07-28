В Италии хотят стать "посредниками" между Западом и Россией

Не все западные политики готовы рвать отношения с Москвой

Для урегулирования кризисной ситуации на Украине и в Европе Запад должен наладить с Россией диалог, заявил в разговоре с газетой La Stampa бывший министр внутренних дел Италии, лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини.

"Международная политика не зависит от правительств, мы гордимся союзниками свободных демократических западных стран. Это не значит, что мы не хотим хороших отношений с Путиным. Конечно, в отличие от некоторых других европейских стран, которые ведут себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии", - сказал он.

Обвинения министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в связи оппозиционных политических сил страны с Кремлем Сальвини назвал нонсенсом.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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