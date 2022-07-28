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В Италии хотят стать "посредниками" между Западом и Россией

14:37
  • четверг
  • 28 июля 2022

Не все западные политики готовы рвать отношения с Москвой

Для урегулирования кризисной ситуации на Украине и в Европе Запад должен наладить с Россией диалог, заявил в разговоре с газетой La Stampa бывший министр внутренних дел Италии, лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини.

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"Международная политика не зависит от правительств, мы гордимся союзниками свободных демократических западных стран. Это не значит, что мы не хотим хороших отношений с Путиным. Конечно, в отличие от некоторых других европейских стран, которые ведут себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии", - сказал он.

Обвинения министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в связи оппозиционных политических сил страны с Кремлем Сальвини назвал нонсенсом.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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