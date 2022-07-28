Путин обсудил с Совбезом работу "Роскосмоса"

Президент затронул кадровые перестановки в госкорпорации

Основные направления работы и кадровые перестановки в "Роскосмосе" стали темой сегодняшнего обсуждения в Кремле. Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянным членами Совета безопасности.

В беседе приняли участие премьер-министр, главы обеих палат парламента и руководители силовых ведомств.

"Добрый день. Вы знаете, что у нас произошли кадровые изменения в "Роскосмосе", и в этой связи хотел бы обсудить некоторые вопросы: работу "Роскосмоса", его отдельные направления. Докладчик - Николай Патрушев. Давайте начнём", - сказал Владимир Путин.



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